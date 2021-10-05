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Столтенберг — о возможности вступления Украины в НАТО: Такое не произойдёт завтра

Генсек альянса отметил, что между "ничем" и членством лежит многое, и он "проталкивает" этот вопрос внутри организации. Но решение — за тридцатью странами – участницами НАТО.

5 октября, 19:42
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1445132772310405129/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jens Stoltenberg</a></p>

Фото © Twitter / Jens Stoltenberg

Объёмы поддержки стран, стремящихся вступить в НАТО, необходимо увеличить, в том числе речь идёт об Украине и Грузии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, об этом он говорил накануне с президентом США Джо Байденом. Столтенберг подчеркнул, что принимать решение о приёме тех или иных стран в Североатлантический альянс должны лишь Киев, Тбилиси и члены организации.

"Конечно, решать, когда именно они будут готовы присоединиться, предстоит только членам НАТО и Грузии с Украиной. Не России. Ни у кого другого нет в этом права слова или дела", — сказал Столтенберг на семинаре в Вашингтоне.

Генсек отметил, что НАТО поддерживает все усилия для модернизации и реформирования армий Украины и Грузии, чтобы подтянуть их до стандартов альянса. И когда 30 стран – членов организации согласятся с готовностью Украины и Грузии вступить в союз, тогда процесс и будет запущен.

"Думаю, очевидно, что такое не произойдёт завтра", — добавил Столтенберг. Он заявил, что хоть между "ничем и членством" лежит многое, он "проталкивает" этот вопрос внутри НАТО.

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Напомним, в НАТО по итогам саммита, прошедшего в Брюсселе в июне текущего года, подтвердили право Украины и Грузии на членство в альянсе. Там также отметили, что твёрдо поддерживают право Незалежной самостоятельно определять своё будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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