Столтенберг — о возможности вступления Украины в НАТО: Такое не произойдёт завтра

Объёмы поддержки стран, стремящихся вступить в НАТО, необходимо увеличить, в том числе речь идёт об Украине и Грузии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, об этом он говорил накануне с президентом США Джо Байденом. Столтенберг подчеркнул, что принимать решение о приёме тех или иных стран в Североатлантический альянс должны лишь Киев, Тбилиси и члены организации.

"Конечно, решать, когда именно они будут готовы присоединиться, предстоит только членам НАТО и Грузии с Украиной. Не России. Ни у кого другого нет в этом права слова или дела", — сказал Столтенберг на семинаре в Вашингтоне.

Генсек отметил, что НАТО поддерживает все усилия для модернизации и реформирования армий Украины и Грузии, чтобы подтянуть их до стандартов альянса. И когда 30 стран – членов организации согласятся с готовностью Украины и Грузии вступить в союз, тогда процесс и будет запущен.

"Думаю, очевидно, что такое не произойдёт завтра", — добавил Столтенберг. Он заявил, что хоть между "ничем и членством" лежит многое, он "проталкивает" этот вопрос внутри НАТО.