Столтенберг призвал НАТО взаимодействовать с Россией во избежание холодной войны
Однако делать это затруднительно, ведь отношения между альянсом и Москвой находятся в низшей с конца 80-х точке.
Фото © Twitter / Jens Stoltenberg
Государства – члены НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы избежать новой холодной войны или гонки вооружений. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений", — заметил он.
При этом отношения НАТО и РФ на сегодняшний день находятся в низшей точке со времён холодной войны, признал генсек альянса.
А ранее Йенс Столтенберг предупредил о расколе Европы в случае создания ЕС собственной армии. По мнению генсека НАТО, вооружённые силы Евросоюза никогда не смогут заменить альянс.
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