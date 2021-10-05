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Столтенберг призвал НАТО взаимодействовать с Россией во избежание холодной войны

Однако делать это затруднительно, ведь отношения между альянсом и Москвой находятся в низшей с конца 80-х точке.

5 октября, 16:44
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1440373303021953041/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jens Stoltenberg</a></p>

Фото © Twitter / Jens Stoltenberg

Государства – члены НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы избежать новой холодной войны или гонки вооружений. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений", — заметил он.

Столтенберг предложил вернуть формат "Россия – НАТО", но ответ Москвы его не устроил

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При этом отношения НАТО и РФ на сегодняшний день находятся в низшей точке со времён холодной войны, признал генсек альянса.

А ранее Йенс Столтенберг предупредил о расколе Европы в случае создания ЕС собственной армии. По мнению генсека НАТО, вооружённые силы Евросоюза никогда не смогут заменить альянс.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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