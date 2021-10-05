Столтенберг призвал НАТО взаимодействовать с Россией во избежание холодной войны

Государства – члены НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы избежать новой холодной войны или гонки вооружений. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений", — заметил он.

При этом отношения НАТО и РФ на сегодняшний день находятся в низшей точке со времён холодной войны, признал генсек альянса.