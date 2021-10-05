Аффлек рассказал о счастливейшем времени в жизни после воссоединения с Джей Ло

Актёр Бен Аффлек заявил, что после того, как стал повторно встречаться с певицей Дженнифер Лопес, началось самое счастливое время в его жизни. Об этом пишет PageSix.

"Я очень счастлив. Это очень счастливое время в моей жизни. Жизнь прекрасна", — сказал Аффлек на премьере фильма "Нежный бар" с его участием.