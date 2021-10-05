Аффлек рассказал о счастливейшем времени в жизни после воссоединения с Джей Ло
По словам актёра, он наслаждается компанией 52-летней певицы, с которой встречается уже несколько месяцев.
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Актёр Бен Аффлек заявил, что после того, как стал повторно встречаться с певицей Дженнифер Лопес, началось самое счастливое время в его жизни. Об этом пишет PageSix.
"Я очень счастлив. Это очень счастливое время в моей жизни. Жизнь прекрасна", — сказал Аффлек на премьере фильма "Нежный бар" с его участием.
Напомним, отношения Лопес и Аффлека начались в 2002 году. У пары был бурный роман, селебрити украшали все таблоиды и красные дорожки. Свадьба артистов была запланирована на 14 сентября 2003 года, однако торжество отменили днём раньше. Спустя 18 лет пара решила возобновить отношения. А позднее впервые появилась вместе — на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
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