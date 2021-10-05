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Задержанному после убийства трёх студенток под Оренбургом предъявили обвинения

Всего в отношении мужчины возбуждено пять уголовных дел, в том числе по факту расправы и изнасилования.

5 октября, 16:11
<p>Скриншот © YouTube /<a href="https://www.youtube.com/watch?v=9WT1G3NHykc" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Следственный комитет Российской Федерации</a></p>

Скриншот © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Следователи предъявили обвинения Александру Лазареву, которого задержали после жестокого убийства трёх студенток медколледжа в городе Гае Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено пять уголовных дел: за убийство, изнасилование, насильственные действия, поджог и угон авто — по всем предъявлено обвинение.

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Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом заявил, что девушки требовали денег за секс

Напомним, что о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину арестовали на два месяца. В зале суда во время заседания его охраняли семь силовиков.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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