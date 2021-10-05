Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом заявил, что девушки требовали денег за секс

Подозреваемый в жестоком убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области заявил, что учинил расправу после того, как девушки якобы начали вымогать деньги за секс. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По словам Александра Лазарева, за проведённую ночь убитые потребовали от него 50 тысяч рублей. Он также признался, что был знаком с жертвами. Однако правоохранители считают эти показания выдумкой. По данным телеграм-канала, Лазарев уже придумывал различные истории, пытаясь объяснить свои прошлые преступления. Так, после того как зарезал мужчину в баре, он пояснил, что таким образом якобы защитил некую девушку.