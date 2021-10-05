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Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом заявил, что девушки требовали денег за секс

По словам злоумышленника, он был знаком с жертвами. Однако правоохранители считают недостоверными показания мужчины.

5 октября, 08:45
<p>Скриншот © YouTube /<a href="https://www.youtube.com/watch?v=9WT1G3NHykc" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Следственный комитет Российской Федерации</a></p>

Скриншот © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Подозреваемый в жестоком убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области заявил, что учинил расправу после того, как девушки якобы начали вымогать деньги за секс. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам Александра Лазарева, за проведённую ночь убитые потребовали от него 50 тысяч рублей. Он также признался, что был знаком с жертвами. Однако правоохранители считают эти показания выдумкой. По данным телеграм-канала, Лазарев уже придумывал различные истории, пытаясь объяснить свои прошлые преступления. Так, после того как зарезал мужчину в баре, он пояснил, что таким образом якобы защитил некую девушку.

"Всё быстро произошло": Убийца студенток из Гая показал, как расправлялся со своими жертвами

"Всё быстро произошло": Убийца студенток из Гая показал, как расправлялся со своими жертвами

Напомним, о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 29-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину задержали вечером 3 октября, когда он попытался угнать автомобиль. Против него возбуждено пять уголовных дел.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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