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Премьер Украины заявил, что Киев не планирует переговоров с Москвой по поставкам газа

Тем временем на днях цена топлива на Украинской энергетической бирже достигла исторического максимума, приблизившись к уровню 1500 долларов за тысячу кубометров.

5 октября, 08:39
<p>Фото © ТАСС / Pavlo Gonchar / SOPA Images via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Pavlo Gonchar / SOPA Images via ZUMA Wire

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует вести прямые переговоры с Москвой о поставках российского газа в Незалежную.

"Такие переговоры не планируются", — сказал он в интервью изданию "Левый берег".

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При этом ранее в Кремле заявляли, что поставки газа Украине являются вопросом экономической целесообразности, но Россия никогда не отрицала возможности переговоров по этой теме. Тем временем на днях цена топлива на Украинской энергетической бирже достигла исторического максимума, приблизившись к уровню 1500 долларов за тысячу кубометров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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