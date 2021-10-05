Самый дорогой футболист мира Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции
После провала на чемпионате Европы его подвергли на родине жёсткой критике.
Фото © Twitter / kmbappe
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе заявил, что готов прекратить выступления за сборную Франции. Об этом сообщает издание Goal.
После провала на Евро-2020 Мбаппе подвергли на родине жёсткой критике. В 1/8 финала действующие чемпионы мира проиграли Швейцарии со счётом 3:3 (по пенальти 4:5). Решающий удар Мбаппе в послематчевой серии парировал вратарь соперников Янн Зоммер.
"Никогда не брал ни евро за игру в сборной. Всегда буду выступать за неё бесплатно. Правда, вот сейчас я ощущаю, что стал проблемой для национальной команды. Многие считают именно виновником поражения на Евро. Если сборной Франции будет лучше без меня, я готов уйти", — заявил Мбаппе.
Форвард выступает за национальную команду с 2017 года, забив за неё 17 голов в 49 матчах. В составе сборной он стал победителем ЧМ-2018 в России. Рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 160 миллионов евро, по этому показателю он занимает первое место в мире среди всех футболистов.
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