Руководители четырёх клубов отказались занять пост и.о. президента РПЛ

Руководители четырёх команд РПЛ отказались занять пост исполняющего обязанности президента Премьер-лиги, который может освободиться после ухода Сергея Прядкина. Об этом пишет Sport24.

В частности, от должности отказались Рустем Сайманов ("Рубин"), Шамиль Газизов ("Уфа"), Павел Пивоваров ("Динамо") и Роман Бабаев (ЦСКА). При этом пока не поступало какой-либо информации об уходе со своего поста действующего президента РПЛ Сергея Прядкина.