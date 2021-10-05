Руководители четырёх клубов отказались занять пост и.о. президента РПЛ
При этом пока свою должность не оставил действующий глава организации Сергей Прядкин.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Руководители четырёх команд РПЛ отказались занять пост исполняющего обязанности президента Премьер-лиги, который может освободиться после ухода Сергея Прядкина. Об этом пишет Sport24.
В частности, от должности отказались Рустем Сайманов ("Рубин"), Шамиль Газизов ("Уфа"), Павел Пивоваров ("Динамо") и Роман Бабаев (ЦСКА). При этом пока не поступало какой-либо информации об уходе со своего поста действующего президента РПЛ Сергея Прядкина.
Ранее стало известно о том, что президент РПЛ Сергей Прядкин может уже в ближайшее время покинуть свой пост, который занимает более десяти лет. Вероятным преемником называют главу судейского комитета лиги Ашота Хачатурянца.
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