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Руководители четырёх клубов отказались занять пост и.о. президента РПЛ

При этом пока свою должность не оставил действующий глава организации Сергей Прядкин.

5 октября, 08:27
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Руководители четырёх команд РПЛ отказались занять пост исполняющего обязанности президента Премьер-лиги, который может освободиться после ухода Сергея Прядкина. Об этом пишет Sport24.

В частности, от должности отказались Рустем Сайманов ("Рубин"), Шамиль Газизов ("Уфа"), Павел Пивоваров ("Динамо") и Роман Бабаев (ЦСКА). При этом пока не поступало какой-либо информации об уходе со своего поста действующего президента РПЛ Сергея Прядкина.

СМИ: Президент РФС Прядкин завтра объявит о своей отставке

СМИ: Президент РФС Прядкин завтра объявит о своей отставке

Ранее стало известно о том, что президент РПЛ Сергей Прядкин может уже в ближайшее время покинуть свой пост, который занимает более десяти лет. Вероятным преемником называют главу судейского комитета лиги Ашота Хачатурянца.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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