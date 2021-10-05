Участник боёв на голых кулаках умер спустя полтора месяца после жестокого нокаута

38-летний американский боец MMA Джастин Торнтон умер спустя полтора месяца после боя на голых кулаках на турнире BKFC 20. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Just read that Justin Thornton died as a result of this KO at BKFC 20 in August. So sad. RIP. pic.twitter.com/EWLjKm8mCT — Christopher Duett (@BethuneTheory) October 4, 2021

Поединок состоялся 20 августа. Торнтон тогда проиграл нокаутом Диллону Клекеру за 19 секунд и попал в больницу. Спортсмен был частично парализован, а затем выяснилось, что он заразился инфекцией, вызванной травмой спинного мозга. Точная причина смерти устанавливается.

"Мы опечалены, узнав о смерти одного из наших бойцов, Джастина Торнтона, выступавшего на турнире BKFC 20. Приносим глубочайшие соболезнования его семье и близким", — заявил глава BKFC Дэвид Фельдман.