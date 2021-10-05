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В России зафиксирован очередной антирекорд по смертям от ковида

За весь период с начала пандемии умерло 211 696 пациентов, было выявлено 7 637 427 случаев коронавируса.

5 октября, 08:33
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 895 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием.

В целом по стране за прошедшие 24 часа было выявлено 25 110 новых случаев заражения коронавирусом, и это больше, чем количество выздоровевших (18 568). Как отмечается, у 8,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Всего с начала пандемии на территории РФ было выявлено 7 637 427 случаев заражения CoViD-19, от инфекции оправилось 6 759 059 пациента, умерло 211 696 человек.

В России ревакцинацию от ковида прошло 1,8 миллиона человек

В России ревакцинацию от ковида прошло 1,8 миллиона человек

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что только 2% вакцинированных россиян заболевают ковидом. По данным министра, большинство попавших в стационары пациентов — это те, кто не сделал прививку.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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