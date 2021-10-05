В России зафиксирован очередной антирекорд по смертям от ковида

В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 895 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием.

В целом по стране за прошедшие 24 часа было выявлено 25 110 новых случаев заражения коронавирусом, и это больше, чем количество выздоровевших (18 568). Как отмечается, у 8,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Всего с начала пандемии на территории РФ было выявлено 7 637 427 случаев заражения CoViD-19, от инфекции оправилось 6 759 059 пациента, умерло 211 696 человек.