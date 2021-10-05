Симптомы заражения новыми штаммами коронавируса легко спутать с признаками ОРВИ, однако частота дыхания укажет на проблему с лёгкими. Какое количество вдохов в минуту указывает на заражение вирусом, рассказал в интервью радио Sputnik врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам медика, по мере распространения новых штаммов коронавируса пациенты всё реже жалуются на нарушение обоняния. Другие же признаки CoViD-19, например кашель и повышенная температура, очень похожи на симптомы обычной ОРВИ. Это затрудняет диагностику.

"Каких-то определённых симптомов, какие раньше были, допустим при штамме "альфа" (так называемый британский штамм коронавируса. — Прим. Лайфа), сейчас уже нет. Год назад у нас был ярко выраженный симптом — потеря обоняния, а сейчас это реже встречается", — подчеркнул Болибок.

Доктор добавил, что человек может самостоятельно обнаружить поражение лёгких, наблюдая за частотой дыхания. Отдышка — самый опасный симптом, отметил Болибок. В норме частота дыхания, по его словам, не должна превышать 20 вдохов в минуту. В случае если человек находится в покое, а данный показатель составляет более 20 вдохов в минуту, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, подытожил специалист.