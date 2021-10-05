Глава Минфина Силуанов ушёл на самоизоляцию
В парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета министр принимает участие в режиме видеоконференции.
Антон Силуанов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Министр финансов России Антон Силуанов находится на самоизоляции по состоянию здоровья. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Антон Германович сейчас находится на изоляции. Мы вас приветствуем, благодарим, что вы с нами. Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции", — сказала Матвиенко, обращаясь к главе Минфина во время парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
Отметим, что Силуанов принимает участие в слушаниях в режиме видеоконференции.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин с 14 сентября находился на самоизоляции после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения. Вышел с неё он лишь 29 сентября. Российский лидер назвал такую меру экспериментом и раскрыл, кто заболел в его окружении. На встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом глава государства признался, что титр антител у него был высокий, что и помогло избежать болезни.
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