Глава Минфина Силуанов ушёл на самоизоляцию

"Антон Германович сейчас находится на изоляции. Мы вас приветствуем, благодарим, что вы с нами. Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции", — сказала Матвиенко, обращаясь к главе Минфина во время парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.