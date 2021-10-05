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Президент Ассоциации спортивных танцев задержан за изнасилование 10-летней в 1997 году

Всё произошло в подвале дома на улице Кирочной. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

5 октября, 08:39
<p>Подозреваемый Евгений Г. Фото © Dscspb.ru</p>

Подозреваемый Евгений Г. Фото © Dscspb.ru

Президента Международной ассоциации спортивных танцев Евгения Г. обвинили в изнасиловании 10-летней девочки, которое случилось в 1997 году. По данным Лайфа, задержание мужчины прошло накануне, 4 октября, в Санкт-Петербурге.

Всё случилось на улице Салтыкова-Щедрина (Кирочная). На тот момент 44-летний мужчина затащил десятилетнюю девочку в подвал дома, где и совершил преступление. Тогда прокуратура возбудила уголовное дело, однако установить подозреваемого смогли только спустя 24 года. Сейчас находящемуся на пенсии задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге за надругательство над трёхлетней дочкой задержали капитана дальнего плавания. Бывшая супруга жаловалась на 50-летнего мужчину ещё год назад. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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