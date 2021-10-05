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"Всё быстро произошло": Убийца студенток из Гая показал, как расправлялся со своими жертвами

В отношении Александра Лазарева возбуждено пять уголовных дел: за убийство, изнасилование, насильственные действия, поджог и угон авто.

5 октября, 07:07
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В городе Гае Оренбургской области провели следственный эксперимент, в ходе которого подозреваемый Александр Лазарев показал, как расправился с тремя студентками. Он заявил, что "всё произошло быстро", удары он наносил ножом.

"К настоящему времени подозреваемый допрошен, дал показания по существу, произведена их проверка на месте, возбуждено ходатайство об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учётом совокупности установленных обстоятельств", — рассказали в СК РФ.

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Напомним, о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину задержали вечером 3 октября, когда он попытался угнать автомобиль. Против него возбуждено пять уголовных дел.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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