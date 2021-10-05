В городе Гае Оренбургской области провели следственный эксперимент, в ходе которого подозреваемый Александр Лазарев показал, как расправился с тремя студентками. Он заявил, что "всё произошло быстро", удары он наносил ножом.

"К настоящему времени подозреваемый допрошен, дал показания по существу, произведена их проверка на месте, возбуждено ходатайство об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учётом совокупности установленных обстоятельств", — рассказали в СК РФ.