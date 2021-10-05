Пострадавший на охоте уральский судья по неосторожности ранил сам себя

Председатель Еткульского районного суда Челябинской области, который получил тяжёлые травмы на охоте, мог по неосторожности сам себя ранить. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, 47-летний мужчина в результате неосторожного обращения с гладкоствольным ружьём на охоте выстрелил сам в себя. С ранением грудной клетки его доставили в реанимацию.

Источник также уточняет, что на охоте судья был с коллегой из другого города, который и оказался владельцем ружья. Тот подтвердил правоохранителям, что пострадавший получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием. Сейчас следователи проводят проверку.