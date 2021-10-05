НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пострадавший на охоте уральский судья по неосторожности ранил сам себя

Вместе с пострадавшим председателем суда там находился коллега из другого города, который и оказался владельцем ружья.

5 октября, 06:41

Фото © Pixabay

Председатель Еткульского районного суда Челябинской области, который получил тяжёлые травмы на охоте, мог по неосторожности сам себя ранить. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, 47-летний мужчина в результате неосторожного обращения с гладкоствольным ружьём на охоте выстрелил сам в себя. С ранением грудной клетки его доставили в реанимацию.

Источник также уточняет, что на охоте судья был с коллегой из другого города, который и оказался владельцем ружья. Тот подтвердил правоохранителям, что пострадавший получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием. Сейчас следователи проводят проверку.

Житель Челябинской области застрелил на охоте товарища и покончил с собой

Житель Челябинской области застрелил на охоте товарища и покончил с собой

Ранее СМИ сообщали, что ранение произошло в результате несчастного случая, подробности не уточнялись. Сейчас пострадавший в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1