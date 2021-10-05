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В Челябинской области на охоте тяжело ранили судью

По данным СМИ, инцидент произошёл в результате несчастного случая.

5 октября, 03:37

Фото © ТАСС / Lehtikuva

Председатель одного из судов Челябинской области получил тяжёлое ранение на охоте. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Ранение произошло в результате несчастного случая. Сейчас пострадавший в тяжёлом состоянии находится в одной из больниц Челябинска", — сказал источник, добавив, что по факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.

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По данным СМИ, речь идёт о председателе Еткульского районного суда Вадиме Кинзине. Официальных комментариев от пресс-службы суда и правоохранительных органов пока не поступало.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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