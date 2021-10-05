В Челябинской области на охоте тяжело ранили судью
По данным СМИ, инцидент произошёл в результате несчастного случая.
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Председатель одного из судов Челябинской области получил тяжёлое ранение на охоте. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Ранение произошло в результате несчастного случая. Сейчас пострадавший в тяжёлом состоянии находится в одной из больниц Челябинска", — сказал источник, добавив, что по факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.
По данным СМИ, речь идёт о председателе Еткульского районного суда Вадиме Кинзине. Официальных комментариев от пресс-службы суда и правоохранительных органов пока не поступало.
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