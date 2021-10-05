Facebook озвучил официальную причину глобального сбоя сервисов

Масштабный сбой в работе соцсети Facebook был связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом сообщила команда инженеров компании.

"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", — отмечается в заявлении на сайте инженеров компании Facebook.

При этом в компании заверили, что сбой в работе соцсети, а также приложений Instagram и WhatsApp не привёл к утечке данных пользователей. Хотя до этого интернет-издание Privacy Affairs на фоне сообщений о неполадках сообщило, что данные полутора миллиардов пользователей Facebook выставили на продажу на чёрном рынке. По неподтверждённым данным, речь шла об именах, физических и электронных адресах, а также телефонных номерах.