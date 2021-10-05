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Facebook озвучил официальную причину глобального сбоя сервисов

Также в компании заявили, что проблемы в работе соцсетей не привели к утечке данных пользователей.

5 октября, 03:13

Фото © Pixabay

Масштабный сбой в работе соцсети Facebook был связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом сообщила команда инженеров компании.

"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", — отмечается в заявлении на сайте инженеров компании Facebook.

WhatsApp начал возвращаться к работе вслед за Facebook и Instagram

WhatsApp начал возвращаться к работе вслед за Facebook и Instagram

При этом в компании заверили, что сбой в работе соцсети, а также приложений Instagram и WhatsApp не привёл к утечке данных пользователей. Хотя до этого интернет-издание Privacy Affairs на фоне сообщений о неполадках сообщило, что данные полутора миллиардов пользователей Facebook выставили на продажу на чёрном рынке. По неподтверждённым данным, речь шла об именах, физических и электронных адресах, а также телефонных номерах.

"У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя", — говорится в заявлении на сайте компании Facebook.

Цукерберг впервые прокомментировал глобальный сбой сервисов Facebook

Цукерберг впервые прокомментировал глобальный сбой сервисов Facebook

Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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