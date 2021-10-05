Два человека погибли при пожаре в инфекционной больнице Кирова

В результате пожара в инфекционной больнице в Кирове погибло два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"Погибло два человека, травмированных нет, спасено шесть человек, эвакуировано 36 человек", — говорится в сообщении.

Эвакуированные пациенты направлены в другие лечебные учреждения. В МЧС добавили, что к борьбе с пожаром привлекалось 36 человек и 11 единиц техники.