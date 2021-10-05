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Два человека погибли при пожаре в инфекционной больнице Кирова

Сотрудники МЧС спасли шесть человек, пострадавших нет. Причина инцидента выясняется.

5 октября, 02:22

Фото © Pixabay

В результате пожара в инфекционной больнице в Кирове погибло два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"Погибло два человека, травмированных нет, спасено шесть человек, эвакуировано 36 человек", — говорится в сообщении.

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Эвакуированные пациенты направлены в другие лечебные учреждения. В МЧС добавили, что к борьбе с пожаром привлекалось 36 человек и 11 единиц техники.

Напомним, пожар вспыхнул в одной из палат пятого корпуса третьего отделения в ночь на 5 октября. Его причины пока не известны. В настоящее время возгорание уже ликвидировано.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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