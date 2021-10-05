НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Матвиенко отметила подъём российского образования после непростых лет

В группе лидеров находится как отечественная начальная, так и средняя школа, подчеркнула спикер Совфеда.

5 октября, 02:19

Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила текущий уровень образования в РФ. В своей статье, опубликованной в "Российской газете" в День учителя 5 октября, спикер Совфеда подчеркнула, что российская школа находится сегодня на подъёме как по отечественным, так и по международным меркам после ряда непростых лет.

"Так, в группе лидеров — отечественная начальная и средняя школа. Мы на высоких позициях по качеству математического и естественно-научного образования. Наши команды не раз становились победителями международных олимпиад по математике, физике, биологии", — отметила Матвиенко.

Матвиенко в День учителя анонсировала изменения требований к оплате труда педагогов

Матвиенко в День учителя анонсировала изменения требований к оплате труда педагогов

Спикер Совфеда добавила, что сейчас учителям приходится адаптироваться под современные технологии и использовать новые приёмы в подаче материала. Этот фактор также улучшает качество российского образования.

"Современный учитель обязан обладать основательными компетенциями в сфере информационных технологий. Без этого он не в состоянии полноценно участвовать в проектах, связанных с созданием цифровой среды в школьном образовании, пользоваться её инструментами, механизмами", — пояснила она.

Минпросвещения РФ не планирует массово закрывать школы из-за ковида

Минпросвещения РФ не планирует массово закрывать школы из-за ковида

Матвиенко поздравила педагогов с Днём учителя и выразила им глубокую признательность за их созидательный, благородный, самоотверженный труд.

В Профсоюзе образования перечислили самые желанные подарки ко Дню учителя

В Профсоюзе образования перечислили самые желанные подарки ко Дню учителя

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил объявить 2023-й Годом педагога и наставника. Глава государства также попросил разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году празднования 200-летия со дня рождения основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Матвиенко в День учителя анонсировала изменения требований к оплате труда педагогов

сегодня в 01:38

Матвиенко призвала не размещать рекламу в IT-компаниях, нарушающих свободу слова

29 сентября, 15:05

В Совете отцов объяснили выбор даты для "праздника пап"

вчера в 19:20

Для девятилетней студентки в МГУ могут разработать индивидуальный график

вчера в 15:51

Глава Минвостока назвал цель строительства нового города Спутник в Приморье

сегодня в 04:12

Новости партнеров

Layer 1