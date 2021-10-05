Матвиенко отметила подъём российского образования после непростых лет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила текущий уровень образования в РФ. В своей статье, опубликованной в "Российской газете" в День учителя 5 октября, спикер Совфеда подчеркнула, что российская школа находится сегодня на подъёме как по отечественным, так и по международным меркам после ряда непростых лет.

"Так, в группе лидеров — отечественная начальная и средняя школа. Мы на высоких позициях по качеству математического и естественно-научного образования. Наши команды не раз становились победителями международных олимпиад по математике, физике, биологии", — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что сейчас учителям приходится адаптироваться под современные технологии и использовать новые приёмы в подаче материала. Этот фактор также улучшает качество российского образования.

"Современный учитель обязан обладать основательными компетенциями в сфере информационных технологий. Без этого он не в состоянии полноценно участвовать в проектах, связанных с созданием цифровой среды в школьном образовании, пользоваться её инструментами, механизмами", — пояснила она.

Матвиенко поздравила педагогов с Днём учителя и выразила им глубокую признательность за их созидательный, благородный, самоотверженный труд.