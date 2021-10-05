СМИ: Facebook выполнил требования властей РФ по удалению запрещённого контента

Компания Facebook по требованию российских властей удалила со своей платформы и из принадлежащей ей соцсети Instagram публикации с запрещённым в РФ контентом. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Роскомнадзора (РКН).

Однако, несмотря на удаление контента, "Фейсбуку" всё ещё грозит штраф в одну десятую от оборота в России. Компания должна была удалить запрещённый контент в течение 24 часов после требования Роскомнадзора, но сделала это только после вызова на составление протокола. В протоколе, подготовленном РКН, говорится о девяти публикациях в "Фейсбуке" и "Инстаграме", противоречащих законодательству РФ.

"Материалы, которые приведены в протоколе, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудалёнными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7600 уведомлений) и 973 — в Instagram (направлено 3500 уведомлений)", — уточнил представитель службы.