СМИ: Facebook выполнил требования властей РФ по удалению запрещённого контента
Однако компании в общей сложности грозит штраф в одну десятую от оборота корпорации в России.
Фото © ТАСС / Zuma
Компания Facebook по требованию российских властей удалила со своей платформы и из принадлежащей ей соцсети Instagram публикации с запрещённым в РФ контентом. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Роскомнадзора (РКН).
Однако, несмотря на удаление контента, "Фейсбуку" всё ещё грозит штраф в одну десятую от оборота в России. Компания должна была удалить запрещённый контент в течение 24 часов после требования Роскомнадзора, но сделала это только после вызова на составление протокола. В протоколе, подготовленном РКН, говорится о девяти публикациях в "Фейсбуке" и "Инстаграме", противоречащих законодательству РФ.
"Материалы, которые приведены в протоколе, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудалёнными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7600 уведомлений) и 973 — в Instagram (направлено 3500 уведомлений)", — уточнил представитель службы.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что оборотный штраф "должен отрезвить и урезонить" Facebook. По словам парламентария, самый эффективный инструмент, который заставляет IТ-гигантов соблюдать закон и вести себя более конструктивно, — это реальная угроза потери существенной части прибыли.
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