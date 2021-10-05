Телефонные мошенники придумали, как вывести жертву на разговор с помощью робота

Телефонные мошенники придумали способ вывести жертву на разговор при помощи робота и тонального режима. Злоумышленники под предлогом опроса предлагают собеседникам нажать на своём телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный, пишет РИА "Новости" со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что после этого устройство якобы может заблокироваться, а мошенник — получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, если к гаджету привязана банковская карта. Однако специалисты пояснили, что нажатие любых клавиш, которое происходит в тональном режиме, не ведёт к блокировке устройства и тем более к хищению финансов.

"Для того чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости", — заявил эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Дмитрий Галов.

В "Народном фронте" согласны с таким мнением и отмечают, что не встречали реальных пострадавших с подобными историями.

"Такие сообщения мы расцениваем как "страшилки" из разряда городских легенд, навеянных повесткой и общей усталостью людей от двух насущных проблем — пандемии и мошенничества", — отметила эксперт проекта "Народного фронта" "За права заёмщиков" Александра Пожарская.

Галов добавил, что мошенники действительно пользуются уловкой с тональным переключением, чтобы выйти на жертву и обмануть её уже с помощью методов социальной инженерии. Эксперт отметил, что перевести звонок при нажатии кнопки на живого злоумышленника можно, но сделать что-то с гаджетом при этом нельзя.

"Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменён, если человек этого не делал, его просили нажать "Один". Далее человека соединяли непосредственно с мошенником", — сообщил Галов.