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Стала известна предварительная причина пожара в инфекционной больнице Кирова

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегосяю

5 октября, 06:03
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/wall-35567985_53795" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ВСЕ СВОИ | Кировская область"</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / "ВСЕ СВОИ | Кировская область"

Причиной пожара в инфекционной больнице в Кирове, унесшего жизни двух человек, предварительно, стали действия одного из погибших пациентов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кировской области.

"Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём одним из погибших больных", — говорится в сообщении.

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Там уточнили, что жертвами пожара стали двое мужчин в возрасте 66 и 82 лет. В пресс-службе правительства Кировской области также сообщили, что причиной случившегося, вероятно, стали действия пациента. Там добавили, что в корпусе лечились больные с коронавирусом, всего — 43 человека в тяжёлом состоянии или состоянии средней тяжести, все они были эвакуированы в другие медучреждения.

Напомним, пожар вспыхнул в одной из палат пятого корпуса третьего отделения в ночь на 5 октября. В результате произошедшего погибли два человека.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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