Стала известна предварительная причина пожара в инфекционной больнице Кирова

Причиной пожара в инфекционной больнице в Кирове, унесшего жизни двух человек, предварительно, стали действия одного из погибших пациентов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кировской области.

Там уточнили, что жертвами пожара стали двое мужчин в возрасте 66 и 82 лет. В пресс-службе правительства Кировской области также сообщили, что причиной случившегося, вероятно, стали действия пациента. Там добавили, что в корпусе лечились больные с коронавирусом, всего — 43 человека в тяжёлом состоянии или состоянии средней тяжести, все они были эвакуированы в другие медучреждения.