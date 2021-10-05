Стала известна предварительная причина пожара в инфекционной больнице Кирова
По факту произошедшего проводится доследственная проверка, следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегосяю
Фото © "ВКонтакте" / "ВСЕ СВОИ | Кировская область"
Причиной пожара в инфекционной больнице в Кирове, унесшего жизни двух человек, предварительно, стали действия одного из погибших пациентов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кировской области.
"Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём одним из погибших больных", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что жертвами пожара стали двое мужчин в возрасте 66 и 82 лет. В пресс-службе правительства Кировской области также сообщили, что причиной случившегося, вероятно, стали действия пациента. Там добавили, что в корпусе лечились больные с коронавирусом, всего — 43 человека в тяжёлом состоянии или состоянии средней тяжести, все они были эвакуированы в другие медучреждения.
Напомним, пожар вспыхнул в одной из палат пятого корпуса третьего отделения в ночь на 5 октября. В результате произошедшего погибли два человека.
Комментариев: 0