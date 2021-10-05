Подозреваемый в убийстве трёх студенток под Оренбургом признал вину

Подозреваемый в жестоком убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гайского городского суда.

"Обвинения не было. Его допросили в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трёх девушек", — сообщил собеседник агентства.