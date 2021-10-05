Подозреваемый в убийстве трёх студенток под Оренбургом признал вину
При этом, как уточнили в суде, обвинение предполагаемому злоумышленнику пока не предъявлено.
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Подозреваемый в жестоком убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гайского городского суда.
"Обвинения не было. Его допросили в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трёх девушек", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину задержали вечером 3 октября, когда он попытался угнать автомобиль.
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