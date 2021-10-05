Госкомиссия разрешила запуск ракеты с Пересильд и Шипенко

Государственная комиссия разрешила заправку и последующий пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19", который должен доставить на МКС актрису Юлию Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"По результатам испытаний, проведённых специалистами дочерних организаций госкорпорации "Роскосмос" на стартовом комплексе площадки № 31 ("Восток"), члены Госкомиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 11:55:02 по московскому времени", — указывается в сообщении.

Отмечается, что окончание работ по заправке запланировано на 8:50 мск, после чего будет проведена отстыковка заправочных шлангов жидкого кислорода от борта ракеты, ниш стартового сооружения, а также подвижных заправочных агрегатов от заправочных и электроколонок.