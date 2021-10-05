НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Госкомиссия разрешила запуск ракеты с Пересильд и Шипенко

Старт аппарата запланирован на 11:55 мск сегодня, 5 октября. Мероприятия по заправке завершатся в 8:50 мск.

5 октября, 05:17
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1444187210710872065/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Фото © Twitter / "Роскосмос"

Государственная комиссия разрешила заправку и последующий пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19", который должен доставить на МКС актрису Юлию Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"По результатам испытаний, проведённых специалистами дочерних организаций госкорпорации "Роскосмос" на стартовом комплексе площадки № 31 ("Восток"), члены Госкомиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 11:55:02 по московскому времени", — указывается в сообщении.

Каша, сырники и клизма на дорожку: как космонавты проводят день перед стартом

Каша, сырники и клизма на дорожку: как космонавты проводят день перед стартом

Отмечается, что окончание работ по заправке запланировано на 8:50 мск, после чего будет проведена отстыковка заправочных шлангов жидкого кислорода от борта ракеты, ниш стартового сооружения, а также подвижных заправочных агрегатов от заправочных и электроколонок.

"Космонавты поделились лайфхаками": Пересильд заявила о готовности к изменениям во внешности в невесомости

"Космонавты поделились лайфхаками": Пересильд заявила о готовности к изменениям во внешности в невесомости

Напомним, Пересильд и Шипенко отправятся на МКС для съёмок фильма "Вызов" — первой картины, которую собираются снимать в космосе. Звёздный экипаж успешно сдал итоговые экзамены. Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19" с космодрома Байконур запланирован на 11:55 мск 5 октября.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Пересильд и Шипенко проводили на Байконур под песню "Трава у дома"

сегодня в 06:16

Вызов космонавтике: Зачем на орбиту запускают актёров и собираются снять там фильм

вчера в 17:03

"Сейчас вся система ляжет": Аноним предупредил о глобальном падении Facebook за 15 минут до него

сегодня в 04:59

Каша, сырники и клизма на дорожку: как космонавты проводят день перед стартом

вчера в 21:40

В Екатеринбурге трамвай переехал школьницу, катавшуюся между вагонами

сегодня в 06:53

Новости партнеров

Layer 1