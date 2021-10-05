Госкомиссия разрешила запуск ракеты с Пересильд и Шипенко
Старт аппарата запланирован на 11:55 мск сегодня, 5 октября. Мероприятия по заправке завершатся в 8:50 мск.
Фото © Twitter / "Роскосмос"
Государственная комиссия разрешила заправку и последующий пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19", который должен доставить на МКС актрису Юлию Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"По результатам испытаний, проведённых специалистами дочерних организаций госкорпорации "Роскосмос" на стартовом комплексе площадки № 31 ("Восток"), члены Госкомиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 11:55:02 по московскому времени", — указывается в сообщении.
Отмечается, что окончание работ по заправке запланировано на 8:50 мск, после чего будет проведена отстыковка заправочных шлангов жидкого кислорода от борта ракеты, ниш стартового сооружения, а также подвижных заправочных агрегатов от заправочных и электроколонок.
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Напомним, Пересильд и Шипенко отправятся на МКС для съёмок фильма "Вызов" — первой картины, которую собираются снимать в космосе. Звёздный экипаж успешно сдал итоговые экзамены. Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19" с космодрома Байконур запланирован на 11:55 мск 5 октября.
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