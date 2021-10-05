Глава Минвостока назвал цель строительства нового города Спутник в Приморье

Город Спутник создаётся в Приморье с целью появления самого комфортабельного и современного городского пространства на Дальнем Востоке, для этого будет использована площадь более тысячи гектаров. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Ни в коем случае Спутник не будет тем, что называют "человейником". Цель Спутника — стать самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России", — сказал министр в беседе с РИА "Новости".

По словам Чекункова, в новом городе планируется создать тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. К примеру, японский квартал, китайский квартал, корейский квартал. Их спроектируют девелоперы из соответствующих стран. И таким образом Спутник станет центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона, подытожил министр.