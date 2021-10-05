Глава Минвостока назвал цель строительства нового города Спутник в Приморье
По словам Алексея Чекункова, там планируется создать тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, например Китая и Японии.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Город Спутник создаётся в Приморье с целью появления самого комфортабельного и современного городского пространства на Дальнем Востоке, для этого будет использована площадь более тысячи гектаров. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Ни в коем случае Спутник не будет тем, что называют "человейником". Цель Спутника — стать самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России", — сказал министр в беседе с РИА "Новости".
По словам Чекункова, в новом городе планируется создать тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. К примеру, японский квартал, китайский квартал, корейский квартал. Их спроектируют девелоперы из соответствующих стран. И таким образом Спутник станет центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона, подытожил министр.
Как сообщал Лайф, Спутник планируется построить примерно в 30 километрах от Владивостока. Город будет рассчитан на 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит более 900 гектаров. Ожидается, что в рамках проекта в населённом пункте будет отстроено 2,8 миллиона квадратных метров жилья.
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