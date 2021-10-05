В Британии высмеяли главу "Нафтогаза" из-за критики "Северного потока – 2"

Читатели британского издания Express высмеяли главу компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко из-за его критики в адрес газопровода "Северный поток – 2".

Ранее он заявил, что российское голубое топливо усиливает раскол Европы и представляет для неё "угрозу". Также, по словам Витренко, страны — члены ЕС начнут отказываться от единства из-за топливного кризиса, который настиг континент, и станут заключать с Москвой индивидуальные газовые контракты. Всё это приведёт к тому, что пострадают "ценности и мнимая глобальная репутация Запада", считает глава "Нафтогаза".

В Британии резко высказались по этому поводу, иронизируя не только над Витренко, но и над всей Незалежной, пишет сетевое издание "Иносми".

"Угрозу эту создала Украина. Та самая страна, которая лишится доходов от газового транзита, идущего через её территорию, когда будет запущен обходящий её стороной новый трубопровод", — написал один из британских читателей.

"Ну вы посмотрите, снова вытащили российское пугало. Говорит Юрий Витренко, руководитель украинского энергетического гиганта "Нафтогаз". <…> Вряд ли это неангажированный конкурент", — добавил другой пользователь.

"Похоже, Украине не нравится "Северный поток", — сыронизировал ещё один комментатор.