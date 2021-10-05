В Британии высмеяли главу "Нафтогаза" из-за критики "Северного потока – 2"
Некоторые читатели газеты Express отметили, что Украина сама несёт ответственность за сложившуюся ситуацию.
Фото © ТАСС / Ковалев Петр
Читатели британского издания Express высмеяли главу компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко из-за его критики в адрес газопровода "Северный поток – 2".
Ранее он заявил, что российское голубое топливо усиливает раскол Европы и представляет для неё "угрозу". Также, по словам Витренко, страны — члены ЕС начнут отказываться от единства из-за топливного кризиса, который настиг континент, и станут заключать с Москвой индивидуальные газовые контракты. Всё это приведёт к тому, что пострадают "ценности и мнимая глобальная репутация Запада", считает глава "Нафтогаза".
В Британии резко высказались по этому поводу, иронизируя не только над Витренко, но и над всей Незалежной, пишет сетевое издание "Иносми".
"Угрозу эту создала Украина. Та самая страна, которая лишится доходов от газового транзита, идущего через её территорию, когда будет запущен обходящий её стороной новый трубопровод", — написал один из британских читателей.
"Ну вы посмотрите, снова вытащили российское пугало. Говорит Юрий Витренко, руководитель украинского энергетического гиганта "Нафтогаз". <…> Вряд ли это неангажированный конкурент", — добавил другой пользователь.
"Похоже, Украине не нравится "Северный поток", — сыронизировал ещё один комментатор.
"И "Южный" ей тоже не нравится. Она от него ничего не получает", — ответил ему читатель.
Ранее в понедельник, 4 октября, началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Артерия будет постепенно наполняться топливом, чтобы достичь объёма и давления, необходимого для дальнейшего технического тестирования. Датское энергетическое агентство официально заявило, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию нитки B газопровода "Северный поток – 2". Между тем пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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