В новом Правительстве Японии заявили о планах продолжить диалог с РФ по мирному договору

Правительство Японии намерено продолжить переговоры с Россией по мирному договору. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на первой пресс-конференции с момента его переназначения в кабинете нового премьер-министра Фумио Кисиды.

"Мы хотим и дальше вести активные переговоры на основе нашей позиции — решение территориального вопроса и следующее за ним заключение мирного договора", — отметил Мотэги.

Глава японского МИД напомнил о своей недавней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мотэги подчеркнул, что озвучил министру иностранных дел РФ готовность продолжить диалог между Токио и Москвой на разных уровнях.

Напомним, 4 октября парламент Японии утвердил 64-летнего Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. В тот же день он сформировал свой кабинет. Из предыдущего состава правительства в новое вошли три человека. Свои посты сохранили Мотэги и глава Минобороны Нобуо Киси. Коити Хагиуда, который в прошлом кабмине возглавлял Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии, стал министром экономики, торговли и промышленности.