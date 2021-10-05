В новом Правительстве Японии заявили о планах продолжить диалог с РФ по мирному договору
При этом в Токио заявили, что хотят вести переговоры на основе своей позиции, то есть решения территориального вопроса по Южным Курилам.
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Правительство Японии намерено продолжить переговоры с Россией по мирному договору. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на первой пресс-конференции с момента его переназначения в кабинете нового премьер-министра Фумио Кисиды.
"Мы хотим и дальше вести активные переговоры на основе нашей позиции — решение территориального вопроса и следующее за ним заключение мирного договора", — отметил Мотэги.
Глава японского МИД напомнил о своей недавней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мотэги подчеркнул, что озвучил министру иностранных дел РФ готовность продолжить диалог между Токио и Москвой на разных уровнях.
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Напомним, 4 октября парламент Японии утвердил 64-летнего Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. В тот же день он сформировал свой кабинет. Из предыдущего состава правительства в новое вошли три человека. Свои посты сохранили Мотэги и глава Минобороны Нобуо Киси. Коити Хагиуда, который в прошлом кабмине возглавлял Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии, стал министром экономики, торговли и промышленности.
Как известно, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла о том, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
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