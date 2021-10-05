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Каша, сырники и клизма на дорожку: как космонавты проводят день перед стартом

Некоторые "космические обряды" проводятся в исключительно символических целях, другие нужны для того, чтобы сохранить здоровье экипажу космического корабля.

4 октября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / ЦПК / "Роскосмос"</p>

Фото © ТАСС / ЦПК / "Роскосмос"

Фильм "Вызов" и космический простатит

5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отправятся в космос вместе с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле "Союз МС-19". На орбите они снимут часть российского фильма "Вызов". По замыслу авторов фильма, Пересильд сыграет врача, которая вынуждена полететь на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта.

До того как попасть на космодром и занять место в космическом корабле, космонавты проходят через длительные тесты — медики исследуют их кровь и другие биологические жидкости на предмет серьёзных отклонений, изучают активность мозга и способность переносить перегрузки. Однако только мужчины перед полётом проходят через неприятную процедуру — забор секрета предстательной железы, которую называют "пробой Васютина". Такое название появилось не случайно — так медпроцедуру окрестили в честь космонавта Владимира Васютина, скрывшего от врачей урологическую болезнь и полетевшего в космос на станцию "Салют-7".

Из-за обострения простатита на орбите, заглушить который не могли даже сильные лекарства, полёт корабля "Союз Т-14" пришлось прекратить досрочно, а экипаж оказался на грани расформирования. Из-за проблем со здоровьем Васютина были провалены важнейшие научные и медицинские эксперименты, а также тестовое использование корабля "Космос-1686", который строили специально для длительного полёта. Но вместо 282 суток на орбите Владимир Васютин пробыл в космосе лишь 64. Когда его самочувствие стало стремительно ухудшаться, экипажу под командованием Владимира Савиных и бортинженеру Александру Волкову было приказано покинуть орбитальную станцию. На Земле Васютина ждал нагоняй и серьёзная трёпка от начальства, а всех мужчин-космонавтов с тех пор изучают на проблемы "по мужской части".

Ракету с кораблём для экипажа с Пересильд установили на стартовый стол Байконура

Ракету с кораблём для экипажа с Пересильд установили на стартовый стол Байконура

Традиции у космонавтов

За сутки до запуска, 4 октября, инструктор — космонавт-испытатель 1-го класса, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов заявил, что перед стартом космонавтам могут предложить бокал шампанского. По его словам, речь идёт о церемонии прощания, когда дублёры экипажа, сотрудники Центра подготовки космонавтов и родные членов улетающей экспедиции говорят напутственные слова, а сам экипаж — слова благодарности. В этот момент члены экипажа держат в руках бокалы с шампанским. Однако употреблять алкоголь перед полётом в космос врачи не рекомендуют. Да и саму традицию космонавты считают скорее формальностью — внутри космического корабля нужно быть максимально собранным, поэтому вместо шампанского часто наливают лимонад или минеральную воду.

Blue Origin назвала имена двух туристов, которые полетят в космос на ракете Безоса

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Клизма на дорожку

Герой России, лётчик-космонавт Сергей Рязанский в интервью Лайфу отметил: никаких отличий в распорядке в день старта для космонавтов нет, всё происходит, как обычно.

Главное — хорошо выспаться перед запуском. С утра всё стандартно — завтрак, всякие кашки, сырники. До самого запуска с момента пробуждения проходит много времени — сначала подготовка, потом поездка к месту, где надеваются скафандры. Потом начинается подготовка к запуску. Единственная необычная процедура — обработка противомикробными составами

Сергей Рязанский

Герой России, лётчик-космонавт

<p>Главное — хорошо выспаться перед запуском. С утра всё стандартно — завтрак, всякие кашки, сырники. До самого запуска с момента пробуждения проходит много времени — сначала подготовка, потом поездка к месту, где надеваются скафандры. Потом начинается подготовка к запуску. Единственная необычная процедура — обработка противомикробными составами </p>
<p>Главное — хорошо выспаться перед запуском. С утра всё стандартно — завтрак, всякие кашки, сырники. До самого запуска с момента пробуждения проходит много времени — сначала подготовка, потом поездка к месту, где надеваются скафандры. Потом начинается подготовка к запуску. Единственная необычная процедура — обработка противомикробными составами </p>

Клизма, про которую рассказал космонавт Олег Котов, проводится уже после завтрака и непосредственно перед выездом из гостиницы для облачения в скафандры и последующего направления на стартовую площадку. Делается это ради "практического результата" — даже при полёте по сверхкороткой схеме возможности сходить в туалет у космонавтов не будет. Да и в первые минуты после прибытия на станцию сразу лететь в сторону самой важной комнаты на объекте будет, мягко говоря, странновато.

Суеверия космонавтов

Суеверия у людей, связанных с космосом, родились ещё в бытность Сергея Королёва. Главный очень не любил понедельники и считал, что в эти дни запускать ракеты нельзя. В этот раз всё точно по его заветам — старт во вторник, 5 октября, а не в понедельник. С датами у космических людей тоже непросто — если бы запуск выпал на 24 октября, то его, скорее всего, перенесли бы на попозже. Делают это в память о трагических событиях — 24 октября 1960 года на Байконуре взорвалась баллистическая ракета Р-16, а тремя годами позже в этот же день загорелась ракета Р-9А. В обоих происшествиях погибли люди.

Космические причуды

Есть и забавные традиции, которые родились по чистой случайности. В космос долго не пускали усатых космонавтов. Официального запрета на ношение усов в космосе никто не подписывал, однако лётчики с усами на орбиту из СССР и России не попадали много лет. Затем от неформального запрета отказались вовсе. По некоторым данным, на усах космонавта в космос могли попадать бактерии, провоцирующие развитие заболеваний, но документально эту информацию никогда не подтверждали. От лётчиков к космонавтам перекочевала и другая традиция — называть полёты не "последними", а "крайними" или "итоговыми".

А вот традиция мочиться на колесо автобуса — не только наследие генерального конструктора Сергея Королёва, но и вполне разумная процедура до полёта. Выход из автобуса — последний момент, когда ещё можно сходить в туалет по-маленькому перед запуском. После этого скафандры космонавтов застёгивают, а облегчиться получится только по прибытии на станцию.

Раньше этой возможностью пользовались практически все — с момента запуска до стыковки с МКС проходило двое суток, и терпеть в таких условиях было сложновато. Теперь российские "Союзы" летают к станции по трёхчасовой, сверхкороткой схеме полёта. Три часа, по признаниям бывших космонавтов, не так критичны, как 48.

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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