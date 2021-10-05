В России предложили разработать операционную систему для детей

В России предложили разработать операционную систему для обязательной предустановки на устройствах, которые используют дети. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения общественника к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

Петров отметил, что пандемия и последовавшее за ней дистанционное обучение "однозначно поставили точку в дискуссии" о постоянном наличии устройств у подрастающего поколения. Отобрать гаджеты у детей в современном мире невозможно, считает он.

"Однако наличие гаджетов и доступ в Интернет несут свои опасности для детей: Всемирная сеть таит массу нежелательной информации, которая может негативно сказаться на развитии молодёжи. К такой информации можно отнести порнографический контент, экстремистские материалы, религиозный и политический радикализм и многое другое", — пояснил общественник.

Петров добавил, что для решения этой проблемы необходимы "системные меры". Поэтому он предложил создать отечественную операционную систему для детей. Такая система, по его словам, будет способна блокировать контент, неприемлемый для несовершеннолетних, ограничивать время пользования социальными сетями и развлекательными приложениями.