От "Руки вверх" до "Гражданской обороны": Звёзды шоубиза собрали плейлист ко Дню учителя и вспомнили школьные дискотеки
Также артисты рассказали о педагогах, которые оставили особый след в их детстве.
Фото © ТАСС / Антон Вергун
Стриминговый сервис Сбербанка "Сберзвук" совместно со звёздами российского шоу-бизнеса составил плейлист ко Дню учителя, который отмечается 5 сентября. В него вошли разнообразные композиции: от медляков "Руки вверх" до песен "Гражданской обороны".
Участники группы Dabro признались, что больше всего школьные уроки музыки им нравились из-за интересной подачи материала, которая приносила огромное удовольствие ученикам. А на дискотеках они предпочитали танцевать, а не ставить треки.
Я помню одну дискотеку, на которой я был диджеем, ставил музыку. Очень чётко помню, что меня просили поставить только что вышедший трек Бенни Бенасси — Satisfaction. Я никак не мог выговорить это название и запомнить, на тот момент такое сложное для меня и новое.
Dabro
Рэпер Loc-Dog (Александр Жвакин) в любимом учителе истории ценил не только его умение преподавать, но и доверительную атмосферу, которую тот создавал вокруг себя. Дискотеки же у него проходили практически одинаково.
Что касается школьных дискотек, все они проходили практически одинаково. Что мне больше всего запомнилось — это медлячки под "Руки вверх", хотя танцевал я очень редко. И ходил на них очень редко, потому что в основном все пацаны ходили туда.
Loc-Dog
А вот музыкант и актёр Павел Артемьев больше других предметов любил МХК. И группу Queen.
Про дискотеки я не вспомню, но в какой-то момент почему-то началась ещё одна волна популярности группы Queen в нашей школе и все сходили по ней с ума. Был такой момент, когда весь класс скандировал песню We Will Rock You. Причём в качестве ударных использовались парты, на которые все поднимались, топали и хлопали всем, чем можно, и скандировали эту песню. Это было круто.
Павел Артемьев
Фронтмен инди-рок-группы Sirotkin Сергей Сироткин из всех учителей лучше всего запомнил экспрессивную преподавательницу французского языка Ольгу Николаевну. На школьных дискотеках же он появлялся, зато часто выступал на Дне учителя на сцене актового зала.
Я не уверен, что я был хотя бы на одной школьной дискотеке. Я люблю смотреть на них в сериалах и фильмах, представлять, что я на них хожу. Но я выступал на Дне учителя на сцене с маленькой акустической гитарой, я подыгрывал старшеклассникам. Мы играли песни "Владивосток-2000" "Мумий Тролля" и "Батарейку" "Жуков".
Сергей Сироткин
Тина Кузнецова из проекта Zventa Sventana вспомнила танцы в классе с выключенным светом под песни из 1990-х и отметила, что лучший учитель для неё — мама.
Выпускная дискотека 9-го "А" класса, город Казань. Чаепитие и танцы проходили в самом классе. Было много домашней выпечки: торт "муравейник", грибочки, хворост, чак-чак, конфеты и прочие сладости. На этот раз мы подливали в стаканы с соками водку, танцевали в темноте — всё по-взрослому. Наша классная руководительница и завуч периодически заходили в класс, включали свет и проверяли нашу кондицию. И в очередной такой раз наша классная попросила отличника пройтись по диагонали класса. И произошёл скандал! Тот был пьян и шатался. Музыка была громкая, звучала лютая зарубежная дискотека 1990-х. А я была в коротком ярком платье и огромных босоножках на высокой платформе.
Тина Кузнецова
Анатолий Цой передал привет и благодарность любимой учительнице музыки, а из треков школьных дискотек вспомнил хит группы "Руки вверх".
Салют всем, я Цой! И в первую очередь я хотел бы поздравить в этот знаменательный день всех дорогих учителей, которые подарили нам знания. Я расскажу вам немного о моём любимом преподавателе. Естественно, это была музыка. Ирина Васильевна — человек, который подарил мне очень много знаний в моём направлении и раскрыл мой талант на самый максимум. Ирина Васильевна, всегда вас помню и очень сильно люблю! Что касается школьной дискотеки: самая запоминающаяся песня — это "Потому что есть Алёшка у тебя" группы "Руки вверх". Именно под этот трек я впервые пригласил девочку на медленный танец, и это отложилось на всю жизнь.
Анатолий Цой
Участник группы "Аффинаж" Сергей Шиляев отметил учительницу литературы и её чуткое отношение к его таланту, а также группу "Гражданская оборона".
Где-то со средней школы в мою жизнь вошёл рок-н-ролл и школьные дискотеки — это было не про меня. Зато живо вспоминается один момент: пятый класс, вечернее чаепитие в честь Нового года. Я выхожу в коридор из кабинета, а на подоконнике стоят старшеклассники и под гитару поют странную песню про лицо. Я подошёл и спросил ребят, что это за песня. Они ответили: "Ну ты даёшь! Это ведь "Гражданская оборона"!" Тогда я был поклонником героического русского рока в духе "Алисы"”, Nautilus Pompilius и "Кино". Так что эта песня меня шокировала. А через пару лет я подружился с этими старшеклассниками и сам уже знал большинство песен Егора Летова.
Сергей Шиляев
Самая яркая школьная дискотека у блогера и певицы KARA KROSS была похожа на Snow Party.
Мы были во всём белом. Тогда мальчик, который мне нравился, первый раз пригласил меня на танец. И играл Mr. Credo, там ещё слова "Сегодня в белом танце кружимся-я-я, наверно, мы с тобой подружимся-я-я". Было очень приятно, запомнилось. А моя любимая учительница — по химии Елена Юрьевна. Её все очень боялись в школе, она была завучем. Я её полюбила сразу, хотя она очень серьёзная и строгая, мы постоянно с ней болтали. Я сидела на первой парте и вступала с ней в диалог. Как-то я заболела, не пришла, а она сказала: "Как жаль, Лазарьянц нет, даже поговорить не с кем". Я её запомнила, очень её любила, поэтому и предмет мне нравился, у меня были пятёрки по химии. Поэтому химичить я люблю всякие интересные вещи. Благодаря ей я поняла одну вещь: не надо ничего бояться. Елену Юрьевну все боялись, а я пошла навстречу и поняла, что людей, которые создают такое грозное впечатление, легко к себе расположить, если ты умный и интересный. И это приятно, потому что это воспринимается как уважение к тебе, твоему развитию и твоим интересам.
KARA KROSS
Певица Лена Катина рано начала гастролировать, поэтому много пропускала в школе. Но любимые учителя относились к ней с пониманием. Дискотек также было немного, но одна запомнилась.
Что касается дискотек, их было немного, но я помню, когда я танцевала первый медленный танец и было это под песню All for One — I swear. Не могу сказать, что дискотека сильно запомнилась, а танец на пионерском расстоянии — да. Я абсолютно влюбилась в эту песню, и я была очень рада, что меня пригласили танцевать. Такие детские танцы, когда между вами можно поставить ещё одного человека, — это очень мило.
Лена Катина
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