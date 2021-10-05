Мы были во всём белом. Тогда мальчик, который мне нравился, первый раз пригласил меня на танец. И играл Mr. Credo, там ещё слова "Сегодня в белом танце кружимся-я-я, наверно, мы с тобой подружимся-я-я". Было очень приятно, запомнилось. А моя любимая учительница — по химии Елена Юрьевна. Её все очень боялись в школе, она была завучем. Я её полюбила сразу, хотя она очень серьёзная и строгая, мы постоянно с ней болтали. Я сидела на первой парте и вступала с ней в диалог. Как-то я заболела, не пришла, а она сказала: "Как жаль, Лазарьянц нет, даже поговорить не с кем". Я её запомнила, очень её любила, поэтому и предмет мне нравился, у меня были пятёрки по химии. Поэтому химичить я люблю всякие интересные вещи. Благодаря ей я поняла одну вещь: не надо ничего бояться. Елену Юрьевну все боялись, а я пошла навстречу и поняла, что людей, которые создают такое грозное впечатление, легко к себе расположить, если ты умный и интересный. И это приятно, потому что это воспринимается как уважение к тебе, твоему развитию и твоим интересам.