Про дискотеки я не вспомню, но в какой-то момент почему-то началась ещё одна волна популярности группы Queen в нашей школе и все сходили по ней с ума. Был такой момент, когда весь класс скандировал песню We Will Rock You. Причём в качестве ударных использовались парты, на которые все поднимались, топали и хлопали всем, чем можно, и скандировали эту песню. Это было круто.