Пересильд и Шипенко проводили на Байконур под песню "Трава у дома". Видео © LIFE

Актрису Юлию Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова проводили на Байконур, откуда они сегодня отправятся на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". Лайф публикует видео с места событий.

Члены киноэкипажа в полном обмундировании после контрольных проверок прошли в автобус с надписью "Звёздный", который и довезёт их до стартовой площадки. Собравшиеся на месте событий люди проводили артистов и космонавта овациями, выкрикивая слова любви и поддержки. Пересильд, Шипенко и Шкаплеров также провели небольшую фотосессию перед стартом, которая сопровождалась песней группы "Земляне" "Трава у дома".