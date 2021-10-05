Пересильд и Шипенко проводили на Байконур под песню "Трава у дома"
Киноэкипаж отправится на МКС для съёмок фильма "Вызов". Старт запланирован на 11:55 мск сегодня, 5 октября.
Кадр из видео © LIFE
Пересильд и Шипенко проводили на Байконур под песню "Трава у дома". Видео © LIFE
Актрису Юлию Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова проводили на Байконур, откуда они сегодня отправятся на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". Лайф публикует видео с места событий.
Члены киноэкипажа в полном обмундировании после контрольных проверок прошли в автобус с надписью "Звёздный", который и довезёт их до стартовой площадки. Собравшиеся на месте событий люди проводили артистов и космонавта овациями, выкрикивая слова любви и поддержки. Пересильд, Шипенко и Шкаплеров также провели небольшую фотосессию перед стартом, которая сопровождалась песней группы "Земляне" "Трава у дома".
Напомним, Пересильд и Шипенко отправятся на МКС для съёмок фильма "Вызов" — первой картины, которую собираются снимать в космосе. Звёздный экипаж успешно сдал итоговые экзамены. Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19" с космодрома Байконур запланирован на 11:55 мск 5 октября.
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