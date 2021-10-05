Цена газа в Европе снова обновила рекорд и приблизилась к $1230
Рост стоимости топлива начался в августе, и накануне она превысила 1220 долларов.
Фото © Pixabay
Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, достигнув почти 1230 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, цена ноябрьского фьючерса достигла 1228,8 доллара.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе, а уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился, и 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров.
Комментариев: 0