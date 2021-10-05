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Цена газа в Европе снова обновила рекорд и приблизилась к $1230

Рост стоимости топлива начался в августе, и накануне она превысила 1220 долларов.

5 октября, 06:54

Фото © Pixabay

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, достигнув почти 1230 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, цена ноябрьского фьючерса достигла 1228,8 доллара.

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Напомним, рост цен на топливо начался в августе, а уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился, и 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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