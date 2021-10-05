Подозреваемого в убийстве трёх студенток в Гае арестовали на два месяца
Ранее судимому Александру Лазареву грозит пожизненное лишение свободы.
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Александр Лазарев, подозреваемый в расправе над тремя студентками в городе Гае Оренбургской области, арестован на два месяца. Об этом сообщает Cледственное управление СК РФ по Оренбургской области. Против мужчины возбуждено пять уголовных дел: за убийство, изнасилование, насильственные действия, поджог и угон авто. Ему может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.
"По ходатайству следствия в отношении Лазарева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Напомним, что о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде.
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