Подозреваемого в убийстве трёх студенток в Гае арестовали на два месяца

Александр Лазарев, подозреваемый в расправе над тремя студентками в городе Гае Оренбургской области, арестован на два месяца. Об этом сообщает Cледственное управление СК РФ по Оренбургской области. Против мужчины возбуждено пять уголовных дел: за убийство, изнасилование, насильственные действия, поджог и угон авто. Ему может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.