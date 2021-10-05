"Нафтогаз" получит $1,8 млрд для преодоления дефицита газа зимой

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины выделит 48 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) компании "Нафтогаз Украины" для преодоления проблем с дефицитом топлива нынешней зимой. Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

Отмечается, что сейчас в стране есть всего 15 миллиардов кубометров газа из необходимых 19. На недостаток при нынешней спотовой цене на топливо понадобится более чем 120 миллиардов гривен (около 4,5 млрд долларов), однако даже при кратном сокращении котировок компании потребуются десятки миллиардов гривен. Согласно постановлению правительства страны, компания – оператор газотранспортной системы заплатит "Нафтогазу" компенсацию за потерю контроля над ГТС в прошлом году.

При этом на счетах оператора на данный момент есть только 30 млрд гривен, оставшаяся часть компенсации, по данным издания, вероятнее всего, будет взята в кредит. При этом представители оператора ГТС от подобной незапланированной выплаты не в восторге.