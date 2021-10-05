Глава судейского департамента РФС Хачатурянц назначен и.о. президента РПЛ
Ранее свой пост покинул Сергей Прядкин, который руководил лигой с 2007 года.
Фото © ТАСС / Ведомости / Андрей Махонин
Глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ, вместо Сергея Прядкина.
Такую должность он будет занимать до выборов президента лиги. Как пишут СМИ, он не сможет совмещать пост главы РПЛ и судейского департамента РФС из-за требований УЕФА.
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, который занимал с 2007 года. При этом руководители сразу четырёх клубов лиги отказались занимать его место.
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