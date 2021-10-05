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Капризов набрал три очка в первом матче после подписания контракта на 45 миллионов долларов

В прошлом сезоне россиянин стал лучшим новичком НХЛ, получив приз "Колдер Трофи".

5 октября, 09:11
<p>Фото © ХК "Миннесота Уайлд"</p>

Фото © ХК "Миннесота Уайлд"

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов набрал три очка в выставочном матче с "Колорадо Эвеланш" (3:1) и был признан его первой звездой. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Для Капризова матч стал первым после подписания с "Миннесотой" нового контракта. Соглашение стоимостью 45 миллионов долларов рассчитано на пять лет.

"Миннесота" выбрала Капризова на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне нападающий провёл 62 матча и набрал 54 очка, став обладателем "Колдер Трофи" — приза, который вручается лучшему новичку.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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