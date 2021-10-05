Капризов набрал три очка в первом матче после подписания контракта на 45 миллионов долларов

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов набрал три очка в выставочном матче с "Колорадо Эвеланш" (3:1) и был признан его первой звездой. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Для Капризова матч стал первым после подписания с "Миннесотой" нового контракта. Соглашение стоимостью 45 миллионов долларов рассчитано на пять лет.