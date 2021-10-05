Капризов набрал три очка в первом матче после подписания контракта на 45 миллионов долларов
В прошлом сезоне россиянин стал лучшим новичком НХЛ, получив приз "Колдер Трофи".
Фото © ХК "Миннесота Уайлд"
Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов набрал три очка в выставочном матче с "Колорадо Эвеланш" (3:1) и был признан его первой звездой. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
Для Капризова матч стал первым после подписания с "Миннесотой" нового контракта. Соглашение стоимостью 45 миллионов долларов рассчитано на пять лет.
💸 Dolla Bill Kirill 💸@mnwild | #mnwild pic.twitter.com/26nKZj5Ika— Bally Sports North (@BallySportsNOR) October 5, 2021
"Миннесота" выбрала Капризова на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне нападающий провёл 62 матча и набрал 54 очка, став обладателем "Колдер Трофи" — приза, который вручается лучшему новичку.
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