Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, как в 2016 году мог войти в тренерский штаб московского "Спартака". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Предполагалось, что Кафанов перейдёт в "Спартак" вместе с Курбаном Бердыевым, которому прочили пост главного тренера. На тот момент оба специалиста работали в "Ростове".

"На нас уже контракты были готовы. На каждого. И Бердыев сказал, что мы уже там. Что произошло дальше, не знаю. Бекиевич не рассказывал, мы не спрашивали", — заявил Кафанов.