"Контракты уже были готовы" : Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о сорвавшемся переходе в "Спартак"
Предполагалось, что он вместе с Курбаном Бердыевым перейдёт в столичный клуб в августе 2016 года.
Курбан Бердыев и Виталий Кафанов (слева направо). Фото © ФК "Ростов"
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, как в 2016 году мог войти в тренерский штаб московского "Спартака". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Предполагалось, что Кафанов перейдёт в "Спартак" вместе с Курбаном Бердыевым, которому прочили пост главного тренера. На тот момент оба специалиста работали в "Ростове".
"На нас уже контракты были готовы. На каждого. И Бердыев сказал, что мы уже там. Что произошло дальше, не знаю. Бекиевич не рассказывал, мы не спрашивали", — заявил Кафанов.
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После срыва переговоров с Бердыевым главным тренером "Спартака" назначили Массимо Карреру. В том сезоне итальянский специалист выиграл с красно-белыми чемпионат России.
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