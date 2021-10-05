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"Контракты уже были готовы" : Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о сорвавшемся переходе в "Спартак"

Предполагалось, что он вместе с Курбаном Бердыевым перейдёт в столичный клуб в августе 2016 года.

5 октября, 08:57
<p>Курбан Бердыев и Виталий Кафанов (слева направо). Фото © ФК "Ростов"</p>

Курбан Бердыев и Виталий Кафанов (слева направо). Фото © ФК "Ростов"

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, как в 2016 году мог войти в тренерский штаб московского "Спартака". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Предполагалось, что Кафанов перейдёт в "Спартак" вместе с Курбаном Бердыевым, которому прочили пост главного тренера. На тот момент оба специалиста работали в "Ростове".

"На нас уже контракты были готовы. На каждого. И Бердыев сказал, что мы уже там. Что произошло дальше, не знаю. Бекиевич не рассказывал, мы не спрашивали", заявил Кафанов.

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После срыва переговоров с Бердыевым главным тренером "Спартака" назначили Массимо Карреру. В том сезоне итальянский специалист выиграл с красно-белыми чемпионат России.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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