Сервис Okko предложил бесплатно показывать все матчи чемпионата России по футболу

Принадлежащий Сбербанку мультимедийный сервис Okko в случае победы в тендере готов бесплатно показывать все матчи чемпионата России по футболу. Об этом сообщает РБК.

Соглашение, заключённое "Матч ТВ" с РПЛ в июле 2018 года, истекает следующим летом. В ближайшее время ожидается тендер на право приобрести права на трансляции встреч первенства.

Okko готов показывать матчи РПЛ вместе с Первым каналом и "Рен-ТВ". Планируется, что трансляции центральных матчей тура будут показывать в эфире федеральных телеканалов. Кроме того, бесплатно посмотреть игры в среднем качестве и с интершумом можно будет на сайте "Чемпионата".

"С нетерпением ждём информации о старте тендера. Уверен, это станет позитивным сигналом для рынка, а результат позволит улучшить финансовое самочувствие клубов и обеспечить более высокий уровень футбола", — заявил генеральный директор "Okko Спорт" Олег Манжа.