Сервис Okko предложил бесплатно показывать все матчи чемпионата России по футболу
РПЛ намерена провести тендер за право приобретения прав на трансляции встреч первенства.
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Принадлежащий Сбербанку мультимедийный сервис Okko в случае победы в тендере готов бесплатно показывать все матчи чемпионата России по футболу. Об этом сообщает РБК.
Соглашение, заключённое "Матч ТВ" с РПЛ в июле 2018 года, истекает следующим летом. В ближайшее время ожидается тендер на право приобрести права на трансляции встреч первенства.
Okko готов показывать матчи РПЛ вместе с Первым каналом и "Рен-ТВ". Планируется, что трансляции центральных матчей тура будут показывать в эфире федеральных телеканалов. Кроме того, бесплатно посмотреть игры в среднем качестве и с интершумом можно будет на сайте "Чемпионата".
"С нетерпением ждём информации о старте тендера. Уверен, это станет позитивным сигналом для рынка, а результат позволит улучшить финансовое самочувствие клубов и обеспечить более высокий уровень футбола", — заявил генеральный директор "Okko Спорт" Олег Манжа.
Также стало известно, что в случае победы сервиса Okko в тендере его подписчики смогут смотреть трансляции всех матчей чемпионата России в высоком качестве и с несколькими звуковыми дорожками. Также предусмотрены возможность одновременного просмотра нескольких встреч и аналитические программы.
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