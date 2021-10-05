НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сервис Okko предложил бесплатно показывать все матчи чемпионата России по футболу

РПЛ намерена провести тендер за право приобретения прав на трансляции встреч первенства.

5 октября, 08:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Принадлежащий Сбербанку мультимедийный сервис Okko в случае победы в тендере готов бесплатно показывать все матчи чемпионата России по футболу. Об этом сообщает РБК.

Соглашение, заключённое "Матч ТВ" с РПЛ в июле 2018 года, истекает следующим летом. В ближайшее время ожидается тендер на право приобрести права на трансляции встреч первенства.

Okko готов показывать матчи РПЛ вместе с Первым каналом и "Рен-ТВ". Планируется, что трансляции центральных матчей тура будут показывать в эфире федеральных телеканалов. Кроме того, бесплатно посмотреть игры в среднем качестве и с интершумом можно будет на сайте "Чемпионата".

"С нетерпением ждём информации о старте тендера. Уверен, это станет позитивным сигналом для рынка, а результат позволит улучшить финансовое самочувствие клубов и обеспечить более высокий уровень футбола", — заявил генеральный директор "Okko Спорт" Олег Манжа.

Угроза для "Матча": РПЛ проведёт тендер на реализацию медиаправ

Угроза для "Матча": РПЛ проведёт тендер на реализацию медиаправ

Также стало известно, что в случае победы сервиса Okko в тендере его подписчики смогут смотреть трансляции всех матчей чемпионата России в высоком качестве и с несколькими звуковыми дорожками. Также предусмотрены возможность одновременного просмотра нескольких встреч и аналитические программы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку

сегодня в 09:05

Решение будет принимать ФХР: Левитин заявил, что назначение Знарка в сборную России ещё не состоялось

24 сентября, 15:29

Капризов набрал три очка в первом матче после подписания контракта на 45 миллионов долларов

сегодня в 09:11

"Контракты уже были готовы" : Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о сорвавшемся переходе в "Спартак"

сегодня в 08:57

Профессор Ющук сравнил с инсультом тотальный сбой в работе соцсетей

сегодня в 09:17

Новости партнеров

Layer 1