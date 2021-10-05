Президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку со своего поста. Произошло это во время общего собрания клубов Премьер-лиги.

Наиболее вероятным кандидатом на освободившееся место называется глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц, который также прибыл на собрание команд, хотя не имеет отношения к РПЛ.