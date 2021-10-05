Президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку
Наиболее вероятным претендентом на его место называется глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку со своего поста. Произошло это во время общего собрания клубов Премьер-лиги.
Наиболее вероятным кандидатом на освободившееся место называется глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц, который также прибыл на собрание команд, хотя не имеет отношения к РПЛ.
Ранее Лайф сообщал, что руководители сразу четырёх команд лиги отказались становиться исполняющими обязанности президента РПЛ.
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