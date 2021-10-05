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Президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку

Наиболее вероятным претендентом на его место называется глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц.

5 октября, 09:05
<p>Фото © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку со своего поста. Произошло это во время общего собрания клубов Премьер-лиги.

Наиболее вероятным кандидатом на освободившееся место называется глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц, который также прибыл на собрание команд, хотя не имеет отношения к РПЛ.

Ранее Лайф сообщал, что руководители сразу четырёх команд лиги отказались становиться исполняющими обязанности президента РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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