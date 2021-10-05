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Главный тренер "Локомотива" Николич может возглавить болгарский "Лудогорец"

Ранее появилась информация о том, что наставник может покинуть московский клуб в ближайшие дни.

5 октября, 09:20
<p>Фото © Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич может возглавить болгарский клуб "Лудогорец" после увольнения из стана красно-зелёных. Об этом пишет Sport Tema.

По информации издания, сербский специалист входит в шорт-лист клуба из Разграда после увольнения литовского наставника команды Вальдаса Дамбраускаса. Сейчас обязанности наставника исполняет Станислав Генчев.

Назван возможный кандидат на замену Николичу в "Локомотиве"

Назван возможный кандидат на замену Николичу в "Локомотиве"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Локомоитва" Марко Николич может покинуть свой пост в ближайшие дни. В таком случае клуб будет вынужден заплатить сербскому наставнику неустойку в размере трёх миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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