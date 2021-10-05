Главный тренер "Локомотива" Николич может возглавить болгарский "Лудогорец"

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич может возглавить болгарский клуб "Лудогорец" после увольнения из стана красно-зелёных. Об этом пишет Sport Tema.

По информации издания, сербский специалист входит в шорт-лист клуба из Разграда после увольнения литовского наставника команды Вальдаса Дамбраускаса. Сейчас обязанности наставника исполняет Станислав Генчев.