Главный тренер "Локомотива" Николич может возглавить болгарский "Лудогорец"
Ранее появилась информация о том, что наставник может покинуть московский клуб в ближайшие дни.
Фото © Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич может возглавить болгарский клуб "Лудогорец" после увольнения из стана красно-зелёных. Об этом пишет Sport Tema.
По информации издания, сербский специалист входит в шорт-лист клуба из Разграда после увольнения литовского наставника команды Вальдаса Дамбраускаса. Сейчас обязанности наставника исполняет Станислав Генчев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Локомоитва" Марко Николич может покинуть свой пост в ближайшие дни. В таком случае клуб будет вынужден заплатить сербскому наставнику неустойку в размере трёх миллионов евро.
Комментариев: 0