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Находящийся в реанимации пермский стрелок разговаривает самостоятельно

Как сообщил источник Лайфа, допрос молодого человека правоохранители могут провести уже в ближайшие дни.

5 октября, 16:09
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете 20 сентября, ещё находится в реанимации, однако идёт на поправку. Отверстие в горле от трубки уже почти зажило, молодой человек без трудностей разговаривает с врачами, речь у него внятная. Об этом Лайфу сообщил источник.

По данным нашего собеседника, если правоохранители решат провести допрос стрелка в ближайшие дни, то это вполне можно будет сделать.

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Напомним, Бекмансурову провели множество операций, в том числе по ампутации ноги. Преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и парень смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына. Самостоятельно дышать парень мог с затруднениями и делал это через трубку в горле.

В результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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