Находящийся в реанимации пермский стрелок разговаривает самостоятельно

18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете 20 сентября, ещё находится в реанимации, однако идёт на поправку. Отверстие в горле от трубки уже почти зажило, молодой человек без трудностей разговаривает с врачами, речь у него внятная. Об этом Лайфу сообщил источник.

Напомним, Бекмансурову провели множество операций, в том числе по ампутации ноги. Преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, и парень смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына. Самостоятельно дышать парень мог с затруднениями и делал это через трубку в горле.