Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На встрече обсуждались итоги состоявшихся в сентябре парламентских выборов в России, а также планы работы фракции ЛДПР на предстоящий период", — отметил представитель Кремля.

Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.