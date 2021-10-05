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Тяжело болеющей ковидом Гузеевой ввели новейший препарат для остановки поражения лёгких

Он должен снизить иммунный ответ организма на инфекцию, чтобы предотвратить цитокиновый шторм.

5 октября, 15:57
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CUZv9RYIFmw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_larisa_guzeeva_</a></p>

Фото © Instagram /_larisa_guzeeva_

Находящейся в тяжёлом состоянии из-за коронавируса актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой ввели подкожно новейший российский препарат, который должен остановить поражение лёгких. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в области здравоохранения.

Препарат "Артлегиа" снижает иммунный ответ организма на инфекцию, за счёт чего и должен остановиться процесс поражения лёгких. Лекарство предотвращает возникновение смертельного для человека цитокинового шторма.

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Последняя КТ артистки показала семипроцентное поражение лёгочной ткани, хотя при поступлении в больницу её лёгкие были чистыми. Теперь врачи надеются, что терапия поможет Гузеевой и стабилизирует состояние звёздной пациентки.

Напомним, вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, а первая КТ не показала поражения лёгких. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом. Позже артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей страшно. Телеведущая попросила всех не беспокоить её саму и родных, отметив, что лечится от этой "гадости".

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Заболевшая ковидом Гузеева показала видео из больницы и призвала всех беречь себя

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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