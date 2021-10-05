Тяжело болеющей ковидом Гузеевой ввели новейший препарат для остановки поражения лёгких

Находящейся в тяжёлом состоянии из-за коронавируса актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой ввели подкожно новейший российский препарат, который должен остановить поражение лёгких. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в области здравоохранения.

Препарат "Артлегиа" снижает иммунный ответ организма на инфекцию, за счёт чего и должен остановиться процесс поражения лёгких. Лекарство предотвращает возникновение смертельного для человека цитокинового шторма.