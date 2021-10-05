Кузнецова, Яровая, Толстой, Неверов, Гордеев и Кара-оол предложены на посты вице-спикеров Госдумы

На должность председателя Думы "Единая Россия" рекомендовала Володина, а кресло первого вице-спикера прочит Жукову.

Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев и Шолбан Кара-оол предложены "Единой Россией" на посты заместителей спикера Госдумы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на неназванного участника сегодняшнего заседания Бюро Высшего и Генерального советов партии власти.

Отметим, что в прошлом созыве среди вице-спикеров Госдумы были четыре представителя "Единой России" (названные выше Ирина Яровая и Пётр Толстой, а также Ольга Тимофеева и Алексей Гордеев), а также Игорь Лебедев из ЛПДР и Игорь Ананских от "Справедливой России".