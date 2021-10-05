Кузнецова, Яровая, Толстой, Неверов, Гордеев и Кара-оол предложены на посты вице-спикеров Госдумы
На должность председателя Думы "Единая Россия" рекомендовала Володина, а кресло первого вице-спикера прочит Жукову.
Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев и Шолбан Кара-оол предложены "Единой Россией" на посты заместителей спикера Госдумы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на неназванного участника сегодняшнего заседания Бюро Высшего и Генерального советов партии власти.
Отметим, что в прошлом созыве среди вице-спикеров Госдумы были четыре представителя "Единой России" (названные выше Ирина Яровая и Пётр Толстой, а также Ольга Тимофеева и Алексей Гордеев), а также Игорь Лебедев из ЛПДР и Игорь Ананских от "Справедливой России".
Ранее председатель партии "Единая Россия" и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Владимира Васильева на должность руководителя фракции партии в Госдуме. Кроме того, стало известно, что фракция будет состоять из 326 человек, ровно половина из них — новички.
Напомним, что трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.