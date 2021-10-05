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Турчак: Фракция "Единой России" обновилась ровно наполовину

Более 20% из всех "новичков" — это участники движения "Мы вместе", кадровых конкурсов "Лидеры России", федерального "Политстартапа", а также представители ОНФ.

5 октября, 14:37

Фото © "Единая Россия" / "ВКонтакте"

Фракция "Единой России" после сентябрьских выборов в Госдуму обновилась на 50%. Об этом заявил во вторник секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального советов единороссов. Он уточнил, что более 20% фракции — это участники движения "Мы вместе", кадровых конкурсов "Лидеры России", федерального "Политстартапа", а также представители ОНФ.

"Единая Россия" сработала в избирательном цикле как единая команда и заслужила победу", — заявил Турчак.

Путин: "Единая Россия" показала стремление к обновлению

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Напомним, что трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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