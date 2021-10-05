Турчак: Фракция "Единой России" обновилась ровно наполовину

Фракция "Единой России" после сентябрьских выборов в Госдуму обновилась на 50%. Об этом заявил во вторник секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального советов единороссов. Он уточнил, что более 20% фракции — это участники движения "Мы вместе", кадровых конкурсов "Лидеры России", федерального "Политстартапа", а также представители ОНФ.