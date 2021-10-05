Москвичей призвали больше спать и воздержаться от алкоголя из-за рекордного атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве продолжает оставаться рекордно высоким, превышая норму на 18–20 единиц ртутного столба, в такой период больше других страдают метеочувствительные люди, а также пенсионеры. Специалисты рекомендуют с особенной осторожностью относиться к собственному организму, соблюдать водный режим, высыпаться и не злоупотреблять алкоголем. Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев напомнил, что реакцией может быть головокружение, головная боль, а также повышенное или пониженное артериальное давление.

"При таких симптомах человек может потерять равновесие и даже сознание", — приводит его слова телеканал "360".

Так, метеочувствительным рекомендуется посоветоваться с врачом и скорректировать лекарственную терапию. Также надо не переусердствовать с работой и не забывать об отдыхе и здоровом сне.

А терапевт Наталья Уразова призывает воздержаться от употребления алкоголя, так как реакция сосудов на спиртное может быть непредсказуемой. С другими вредными привычками на этой неделе тоже не по пути. Медик советует правильно питаться и отказаться от продуктов с солью.

Высокое атмосферное давление в Москве продержится минимум до конца недели, предупредила главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова. Его вызвал антициклон, сформировавшийся над севером Скандинавии. При этом, заметила метеоролог, один антициклон будет сменяться другим, а между ними проскочит фронт с небольшим количеством осадков. Но уже следующий не принесёт такого рекордного атмосферного давления, хоть оно и будет высоким.