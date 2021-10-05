Путин раскрыл причины "истерики и неразберихи" на европейском энергорынке

Президент России Владимир Путин заявил, что "истерика и неразбериха" на топливных рынках Европы возникла в том числе из-за спекуляций на климатических проблемах. Об этом он сказал во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Вы видите, что в Европе происходит? Там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьёзно к этому не относится: кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли", — сказал российский лидер.