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Путин раскрыл причины "истерики и неразберихи" на европейском энергорынке

Российский лидер отметил, что, в частности, некоторые начинают сокращать инвестиции в добывающие отрасли.

5 октября, 14:11

Кадр из видео © LIFE

Путин раскрыл причины "истерики и неразберихи" на европейском энергорынке. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что "истерика и неразбериха" на топливных рынках Европы возникла в том числе из-за спекуляций на климатических проблемах. Об этом он сказал во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Вы видите, что в Европе происходит? Там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьёзно к этому не относится: кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли", — сказал российский лидер.

Цена газа в Европе достигла нового максимума — $1300

Цена газа в Европе достигла нового максимума — $1300

Напомним, рост цен на топливо в Европе начался в августе, а уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, а 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился, и 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров, а позже превысила этот показатель.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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