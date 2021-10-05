Цена газа в Европе достигла нового максимума — $1300
Рост стоимости топлива начался в августе, и накануне она превысила 1220 долларов.
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Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, достигнув почти 1300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1300, или 108,4 евро за МВт·ч.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе, а уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, а 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился, и 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров, а позже и превысила этот показатель.
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