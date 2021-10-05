Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Саакашвили из-за событий 2014 года
Бывшего президента Грузии подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителей, а также в убийстве нескольких человек по предварительному сговору.
Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / Архип Верещагин
Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Грузии и главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Саакашвили Михаила Николаевича <...> по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершённого общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды", — уточняется в релизе.
В ведомстве отметили, что в конце 2013 года из Грузии в Киев по приглашению Саакашвили прибыла группа снайперов, которая в конце февраля 2014 года вела стрельбу по митингующим, а также правоохранителям на Майдане.
Напомним, в результате вооружённых столкновений в Киеве в феврале 2014 года погибло 77 участников акции протеста и свыше десяти сотрудников правоохранительных органов, а также сотни пострадали. Расследование этих событий не завершено до сих пор. Позднее бывший глава Внутренних войск Украины Станислав Шуляк заявил, что на Майдане в феврале 2014-го работали иностранные снайперы. По его словам, уже с 20-х чисел ноября 2013 года в Киеве действовали три организованные группы.
Утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент заявила, что не помилует задержанного.
Комментариев: 0