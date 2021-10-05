Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Саакашвили из-за событий 2014 года

Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Грузии и главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Саакашвили Михаила Николаевича <...> по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершённого общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды", — уточняется в релизе.

В ведомстве отметили, что в конце 2013 года из Грузии в Киев по приглашению Саакашвили прибыла группа снайперов, которая в конце февраля 2014 года вела стрельбу по митингующим, а также правоохранителям на Майдане.