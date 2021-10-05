Глава Минтруда предложил упростить правила найма подростков

Глава Минтруда РФ Антон Котяков выступил с предложением упростить правила найма подростков на некоторые виды работ. Такую инициативу он озвучил во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях. Писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики. Предлагаем для подобных работ упростить наём подростков", — сообщил Котяков.

Он подчеркнул, что это запрос родительской общественности. По его словам, для этого необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят несовершеннолетним зарабатывать в свободное от учёбы время, "монетизировать свои навыки и развивать деловые качества", которые понадобятся в будущем.